Polizeipräsidium Ulm / Langenau - Radfahrerin aufgeladen / ...

(UL) Langenau - Radfahrerin aufgeladen / Schwer verletzt wurde am Mittwoch eine Frau in Langenau.

Ulm - Wie die Polizei mitteilt, war gegen 7.45 Uhr eine 19-Jährige in der Bismarckstraße unterwegs. Sie wollte die Bahnhofstraße überqueren. Hierbei übersah sie die 54-jährige Radfahrerin, die Vorfahrt hatte und in Richtung Bahnhof unterwegs war. Der Citroen erfasste sie und warf sie nach etwa 10 Metern von der Motorhaube auf die Straße. Mit schweren Verletzungen brachten Rettungskräfte die Frau in eine Klinik.

+++++++++2013474

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

"Tipp der Polizei: Sie wollen sich auf die Weihnachtszeit einstimmen? Am 1. Dezember findet um 19 Uhr in der Salacher Stauferlandhalle ein weihnachtliches Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg statt. Mit einem Mix aus unterhaltsamen Titeln und weihnachtlichen Anklängen möchten die Musiker bei ihren Zuhörern gute Laune und auch Besinnlichkeit vermitteln. Eintrittskarten erhalten Sie im Rathaus in Salach, bei der Buchhandlung Dölker in Salach, bei der Pressestelle der Ulmer Polizei oder an der Abendkasse. Wir freuen uns auf Sie!"

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/