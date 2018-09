Polizeipräsidium Ulm / Langenau - Rechts vor Links ...

(UL) Langenau - Rechts vor Links missachtet / Bei einem Unfall am Dienstag wurde in Langenau ein Radfahrer verletzt.

Ulm - Ein Hyundai war gegen 10.15 Uhr in der Schammenstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Elchinger Straße. An der Einmündung Schlesische Straße krachte es. Dort kam von rechts ein Radfahrer. Dieser hatte Vorfahrt. Die Polizei geht davon aus, dass der 46-jährige Autofahrer den Radfahrer zu spät gesehen hatte. Der 33-Jährige stürzte auf den Boden. Sein Mountainbike wurde noch gegen zwei Autos geschleudert. Der Radfahrer hatte keinen Helm auf und wurde leicht verletzt. Auch am Kopf. Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch vorausschauendes und umsichtiges Verhalten reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie. Dann drohen Folgen: Schwere oder gar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

