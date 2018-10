Polizeipräsidium Ulm / Laupheim - 52-Jähriger übersieht ...

(BC) Laupheim - 52-Jähriger übersieht 21-jährigen Kradfahrer / Zweiradfahrer verletzt sich zum Glück nur leicht

Ulm - Ein 52-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 19.45 Uhr den Feldweg vom Schützenhaus kommend in Richtung Walpertshofer Straße. Er bog nach links auf die Kreisstraße ein und übersah hierbei den aus Richtung Laupheim kommenden 22-Jährigen Kawasakifahrer. Der 22-Jährige versuchte zwar noch mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierte dann aber doch mit dem Fahrzeugheck des BMW. Hierdurch stürzte der Zweiradfahrer und rutschte in den Grünstreifen. Der 22-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Kawasaki war allerdings nicht mehr fahrbereit. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 6.500 Euro. Der 52-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

