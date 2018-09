Polizeipräsidium Ulm / Laupheim - Arbeiter stürzt in die ...

(BC) Laupheim - Arbeiter stürzt in die Tiefe / Bei Schalungsarbeiten zog sich am Montag in Laupheim ein Mann schwere Verletzungen zu.

Ulm - Der 38-Jährige arbeitete auf einer Baustelle in der Fockestraße. Gegen 11.20 Uhr entfernte er Schalungselemente. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass sich ein Element löste und nach unten auf ein Holzpodest stürzte. Der Arbeiter stand auf dem Podest und stürzte mit diesem etwa fünf Meter in die Tiefe. Feuerwehr und Rettungskräfte waren an der Unglücksstelle. Sie brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Laut Polizei bestehen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

