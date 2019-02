Polizeipräsidium Ulm / Laupheim - Polizei verhindert ...

(BC) Laupheim - Polizei verhindert mögliche Schlägerei / bis zu 40 Jugendliche wurden im Bereich der Rabenstraße kontrolliert und weggeschickt

Ulm - Am Samstag gegen 17:50 Uhr meldete sich ein junger Mann bei der Polizei und teilte mit, dass sich im Bereich der Friedrich-Adler-Realschule bis zu 40 Personen aufhalten und es kurz vor einer Schlägerei sei. Umgehend wurden mehrere Streifenwagen aus dem Kreis Biberach und aus Ulm zusammengezogen. Es konnten tatsächlich etwa 40 Jugendliche und junge Erwachsene festgestellt werden. Hintergrund der Personenansammlung war, dass zwei junge Männer ein klärendes Gespräch führen wollten, hierzu aber ihre Freunde mitgebracht hatten, sollte das Gespräch erfolglos verlaufen. Keiner der beiden Hauptakteure sah sich als Verursacher der Situation, vielmehr gaben Beide an, dass sie nicht als "Feiglinge" gelten wollten. Um zu verhindern, dass das klärende Gespräch der beiden jungen Männer in eine Auseinandersetzung mündet, wurden die Personalien der anwesenden Personen festgestellt und Platzverweise erteilt. Mit den Eltern der Hauptakteure wird durch die Polizei ein intensives Gespräch geführt werden.

+++++++0299010

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/