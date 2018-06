Polizeipräsidium Ulm / Lonsee - Einbrecher ertappt / Drei ...

(UL) Lonsee - Einbrecher ertappt / Drei Einbrecher wurden bei ihrer Tat am Donnerstag in Lonsee ertappt und flüchteten.

Ulm - Ein Zeuge hielt sich am frühen Donnerstagmorgen in einer Gaststätte im Mühlweg auf. Gegen 2.30 Uhr hörte er Geräusche. Auf der Suche nach der Ursache bemerkte er drei Männer am Eingang zur Gaststätte. Die Unbekannten waren gerade dabei die Türe aufzubrechen. Als die Einbrecher den Zeugen entdeckten, flüchteten sie. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die rückte sofort mit mehreren Streifen an und suchte die Flüchtenden. Verdächtige Personen konnten die Beamten aber nicht mehr feststellen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher auf der Suche nach Beute auch einen Schuppen aufbrachen. Ob sie aus diesem etwas entwendeten, wird derzeit noch festgestellt. Die Täter ließen viele Spuren zurück. Diese wurden von Spezialisten gesichert.

Der Zeuge konnte die drei Männer beschreiben: Einer ist ungefähr 18 Jahre alt, 170 cm groß, hat kurze blonde Haare, eine stabile Figur, ein volles Gesicht und war mit einem dunklen T-Shirt und einer blauen Jeanshose bekleidet. Der Zweite ist ungefähr 175 cm groß, hat eine schlanke Figur und war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Der Dritte ist ungefähr 16 Jahre alt, 165 cm groß, sehr schlank und war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli mit einem Aufdruck und hatte eine Schildmütze auf.

Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach diesen drei Männern. Wer zur Tatzeit im Mühlweg in Lonsee Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten sich beim Polizeiposten Amstetten unter Tel. 07331/71570 zu melden.

