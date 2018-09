Polizeipräsidium Ulm / Lonsee - Einbrecher kommt durch das ...

(UL) Lonsee - Einbrecher kommt durch das Küchenfenster / Am Mittwochabend drang ein Dieb in ein Wohnhaus in Urspring ein.

Ulm - Das in der Kirchstraße gelegene Haus war in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 21.30 Uhr Ziel eines Einbruchs. Der Täter brach mit einem Werkzeug das Küchenfenster auf und kletterte in Gebäude. Er durchsuchte die Zimmer im Erd- und Obergeschoss. Er stahl eine Geldbörse.

Die Polizei rät zur Wachsamkeit. Verständigen Sie im Falle von verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei. Geräusche von splitterndem Holz, Glasbruch oder hochgeschobenen Rollläden können ebenso Anzeichen eines Einbruchs sein wie zum Beispiel fremde Personen auf dem eigenen - oder dem Nachbargrundstück. Autos mit Ihnen nicht bekannten Personen fahren mehrmals langsam durchs Wohngebiet, ortsfremde Fußgänger oder Fahrradfahrer sind in einer Wohnstraße unterwegs - vielleicht suchen Straftäter ein lohnendes Objekt? Fremde läuten an der Türe, schauen sich bei Ihnen oder auf Nachbargrundstücken um - vielleicht wollen Straftäter feststellen, ob jemand zu Hause ist? Fensterscheiben klirren, Holz splittert - vielleicht sind es Einbruchgeräusche? Flackerndes, abgeschirmtes Licht scheint im Dunkeln aus dem Nachbarhaus oder dem Betrieb nebenan, Fenster sind ungewohnt verhängt - vielleicht sind gerade Einbrecher am Werk? Unbekannte warten scheinbar grundlos auf der Straße, im Hausflur oder im geparkten Auto - vielleicht steht jemand bei einer Straftat Schmiere?

Wählen sie in solchen Fällen den Notruf 110, damit die Polizei schnell zur Stelle ist.

