Polizeipräsidium Ulm / Lonsee - Gegen beide Leitplanken ...

(UL) Lonsee - Gegen beide Leitplanken geprallt / Eine 27-Jährige wurde am Sonntag bei einem Unfall in der Urspringer Steige bei Lonsee leicht verletzt.

Ulm - Gegen 12.40 Uhr fuhr eine 27-jährige auf der B10 Richtung Göppingen. In der Urspringer Steige kam sie aus bislang unbekannten Gründen zu weit nach links und fuhr gegen die Mittelleitplanke. Von dort wurde sie abgewiesen und prallte mit ihrem VW gegen die rechte Leitplanke. Dort kam das Auto zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An ihrem VW entstand Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

