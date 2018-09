Polizeipräsidium Ulm / Lonsee - Von der Leiter gestürzt / ...

(UL) Lonsee - Von der Leiter gestürzt / Ein Arbeiter erlitt am Montag bei einem Unfall in Lonsee schwere Verletzungen.

Ulm - Gegen 13.50 Uhr war der 58-Jährige in der Nelkenstraße mit Holzarbeiten beschäftigt. Der Mann stand auf einer Leiter und war dabei, einen Balken zu montieren. Hierbei stürzte er mehrere Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Unfallort waren ein Notarzt und der Rettungshubschrauber eingesetzt. Laut Polizei liegt kein Fremdverschulden vor.

