Polizeipräsidium Ulm / Maselheim - Aus Unachtsamkeit ...

(BC) Maselheim - Aus Unachtsamkeit aufgefahren / 51-Jährige wird leicht verletzt

Ulm - Am Freitag befuhren eine 22-Jährige und eine 51-Jährige die K7505 von Ellmannsweiler kommend in Richtung K7527 nach Wennedach. Die 22-jährige Ford-Fahrerin erkannte zu spät, dass die 51-Jährige mit ihrem Renault an der Kreuzung verkehrsbedingt warten musste und fuhr ihr hinten auf. Durch den Aufprall wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5.500 Euro. Die 22-jährige Renaultfahrerin sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.

+++++++++++++++++++++ 1932760

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/