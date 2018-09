Polizeipräsidium Ulm / Maselheim - Fußgänger auf B 30 ...

(BC) Maselheim - Fußgänger auf B 30 tödlich verletzt

Ulm - Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Polizei am Sonntagabend um 20:00 Uhr auf die Bundesstraße 30 gerufen. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Biberach. Ca. 500m vor der Anschlussstelle Biberach-Nord trat unvermittelt und für die 21-Jährige offensichtlich völlig überraschend ein ca. 20 Jahre alter dunkel gekleideter Fußgänger auf die B30. Die Pkw-Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann. Dieser erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle erlag. Die Fahrerin erlitt durch die zerborstene Frontscheibe leichte Schnittverletzungen, die ambulant behandelt wurden. Der Verstorbene ist der Polizei nach wie vor unbekannt, er führte keinerlei Ausweispapiere mit sich. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Für die Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle geholt. Die B30 in Richtung Biberach musste bis 23:40 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

