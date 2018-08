Polizeipräsidium Ulm / Maselheim - Senior übersieht ...

(BC) Maselheim - Senior übersieht Radlerin / Bei einem Unfall am Montag bei Maselheim wurde eine 18-Jährige leicht verletzt.

Ulm - Ein 77-Jähriger war mit seinem Mercedes aus Mettenberg in Richtung Ellmansweiler unterwegs. An der Kreuzung kurz vor dem Ortseingang Ellmansweiler hielt er an. Von rechts aus Richtung Winterreute kam ein Radler und hatte Vorfahrt. Den ließ er durchfahren. Von vorne kam ihm ein Auto entgegen. Dieses fuhr ebenfalls über die Kreuzung. Danach fuhr der 77-Jährige los. Zwischenzeitlich hatte sich aber eine zweite Radlerin von rechts genähert. Die hatte der Senior übersehen. Die 18-jährige Radfahrerin bremste und wich aus. Trotzdem prallte sie gegen den Mercedes und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Ihr Fahrrad wurde nicht beschädigt. Am Mercedes entstand Schaden in Höhe von 400 Euro.

