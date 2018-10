Polizeipräsidium Ulm / Merklingen - Im Rausch gestoppt / Zu ...

(UL) Merklingen - Im Rausch gestoppt / Zu viel Promille hatte ein Autofahrer am Sonntag in Merklingen.

Ulm - Gegen 19 Uhr fuhr ein Ford von Magolsheim in Richtung Merklingen. Ein Zeuge beobachtete, wie das Auto in Schlangenlinien fuhr und rief die Polizei. Der Fahrer stoppte in der Industriestraße. Dort kontrollierten ihn die Beamten. Sie rochen bei dem 53-Jährigen Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann zuviel davon intus hatte. Er kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt in einem Labor ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Autofahrer tatsächlich getrunken hatte. Den Führerschein gab der Mann den Polizisten.

Hinweis der Polizei: Alkohol ist häufig die Ursache von schweren Verkehrsunfällen. Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein und führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeit und Entfernung. Zudem wird die Reaktion und Koordination beeinträchtigt. Damit alle sicher ankommen, empfiehlt die Polizei daher Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

