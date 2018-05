Polizeipräsidium Ulm / Mit Spielzeugtraktor verunglückt - ...

(BC) Mit Spielzeugtraktor verunglückt - Burgrieden

Ulm - Mit einem ungewöhnlichen Unfall sind die Beamten des Verkehrskommissariats Laupheim am Mittwochabend konfrontiert worden. Beim Polizeinotruf ging gegen 18:00 Uhr die Mitteilung ein, dass eine junge Frau in Burgrieden mit einem Traktor verunglückt sei. Das Gefährt habe sich überschlagen und die Fahrerin sei von dem Fahrzeug getroffen worden. Als die Beamten an der Unfallstelle in der Laupheimer Straße eintrafen, suchten sie allerdings vergeblich eine landwirtschaftliche Zugmaschine. Stattdessen fanden sie einen Spielzeugtraktor vor und ein 14-jähriges Mädchen. Das Mädchen war die abschüssige Straße mit "hoher" Geschwindigkeit bergab gefahren und ins Schlingern geraten. Beim Versuch, das Gefährt abzubremsen, verlor die junge Frau endgültig die Kontrolle über den Spielzeugtraktor und kam vom Gehweg ab und stürzte in einen Acker. Die Folgen des Unfalles waren dennoch erheblich. Das Mädchen zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde mit einem Hubschrauber in eine Kinderklink geflogen. Sachschaden entstand an dem robusten Spielgerät keiner.

