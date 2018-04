Polizeipräsidium Ulm / Munderkingen - Biber wurde gestört / ...

(UL) Munderkingen - Biber wurde gestört / Den Naturschutz hat am Dienstag bei Munderkingen ein Senior ignoriert.

Ulm - Zeugen hatten den Mann gegen 19 Uhr beobachtet. Sie sahen, wie er bei Algershofen an den Warmen Quellen an den Biberdämmen arbeitete. Offenbar räumte er die Dämme gerade weg. In Sorge um den Biber verständigten die Zeugen die Polizei. Die stellte fest, dass tatsächlich zwei Dämme aus dem Bachlauf geräumt waren. Der Mann war bereits weg. Doch wussten die Polizisten, wo sie ihn suchen müssen: Zuhause gab der 67-Jährige die Tat zu. Wegen des gravierenden Eingriffs in die Natur, der nicht erlaubt ist, muss er nun mit einer Anzeige rechnen.

Der europäische Biber ist eine streng geschützte Art. Wer seinen Damm zerstört, wird deshalb wegen einer Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz angezeigt. Den Straftäter droht eine Freiheitsstrafe. Das angedrohte Strafmaß ist mit dem der Freiheitsberaubung vergleichbar.

++++++++++ 0703668

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/