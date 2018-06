Polizeipräsidium Ulm / Munderkingen - Brand in Schule

(UL) Munderkingen - Brand in Schule

Ulm - Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei zur Weitzmannschule ausrücken. Aufgrund eines technischen Defekts hatte ein PC in der Bibliothek Feuer gefangen. Der Raum war verschlossen und unbesetzt. Alle Schüler konnten unverletzt und ungefährdet die Schule verlassen. Der Sachschaden in der Bücherei wird auf ca. 8 000 Euro geschätzt.

