Polizeipräsidium Ulm / Nattheim - Diebe kommen übers Dach ...

(HDH) Nattheim - Diebe kommen übers Dach / In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Geschäft in Nattheim ein.

Ulm - Am Mittwoch kurz vor 8 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Dieselstraße den Einbruch und verständigte die Polizei. Erste Ermittlungen der Beamten vom Polizeiposten Nattheim ergaben, dass die Diebe übers Dach kamen. Über eine Leiter gelangten sie dort hin. Auf dem Dach beschädigten sie die Dacheindeckung und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort suchten sie in einem Büro nach Beute. Sie wurden fündig. Aus einer Geldkassette nahmen sie Geld und flüchteten. Zur Sicherung der zurückgelassenen Spuren wurden Spezialisten der Kriminalpolizei hinzugerufen. Die Spuren geben den Ermittlern erste Hinweise auf die Täter. Wer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Dieselstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, dies dem Polizeiposten Nattheim unter der Telefonnummer 07321/7943 oder 07321/3220 mitzuteilen.

Tipp der Polizei:

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume oder Produktionsräume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

