Polizeipräsidium Ulm / Nellingen - Einbrecher verschüttet ...

(UL) Nellingen - Einbrecher verschüttet Wein / Am Mittwoch machte sich Einbrecher an einem Wohnhaus in Nellingen zu schaffen.

Ulm - Am frühen Mittwochmorgen wachte eine Frau im Fuchsenweg an einem kalten Luftzug auf. Bei der Nachschau stellte sie eine offene Terrassentür fest. Der Einbrecher war bereits verschwunden. Er hatte in der Wohnung nach Geld gesucht. Laut Polizei ist derzeit noch unklar, wie der Unbekannte in das Gebäude gelangte. Die Ermittler sicherten Spuren. Sie stellten hierbei auch fest, dass der Einbrecher innerhalb und außerhalb des Gebäudes eine Flasche Rotwein ausgeleert hatte.

Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

