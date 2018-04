Polizeipräsidium Ulm / Nellingen - Krad und Pkw prallen ...

(UL) Nellingen - Krad und Pkw prallen zusammen - Zwei schwer Verletzte forderte ein Unfall am Freitagnachmittag auf der L1230.

Ulm - Gegen 17.20 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Motorradfahrer die Landstraße von Merklingen kommend in Richtung Nellingen. Er wollte den Pkw einer 60 Jahre alten Frau überholen, die just in diesem Moment ebenfalls ausscherte. Der Kradfahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte in die Seite des Pkw. Die beiden Fahrzeuge überschlugen sich und kamen abseits der Straße zum Liegen. Der 43- und die 60-Jährige zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Ob die Frau einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger überholen oder nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, steht noch nicht genau fest. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme bis ca. 18.40 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

