Polizeipräsidium Ulm / Niederstotzingen - Einbrecher auf ...

(HDH) Niederstotzingen - Einbrecher auf Beutezug / In einem Haus in Niederstotzingen war jetzt ein Einbrecher.

Ulm - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag war der Dieb im Amselweg. Er brach die Tür zu einem Keller auf. Das Werkzeug dazu hatte er teils in einem Geräteschuppen gefunden. Im Haus suchte der Einbrecher in allen Räumen. Er wühlte in Schränken und Kommoden. Ob er auch etwas fand, steht noch nicht fest. Die Bewohner müssen sich erst einen Überblick verschaffen. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht den Einbrecher. Sie fragt:

- Wer hat am Montag oder Dienstag in Niederstotzingen verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefon-Nummer 07321/3220.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Niederstotzingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/