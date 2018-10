Polizeipräsidium Ulm / Oberdischingen - Kind setzt Hecke in ...

(UL) Oberdischingen - Kind setzt Hecke in Brand / Gezündelt hat ein Bub am Dienstag in Oberdischingen.

Ulm - Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 17 Uhr eine Hecke im Ort in Flammen auf. Zeugen bemerkten das und verständigten die Feuerwehr. Die war schnell da und löschte den Brand. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach der Ursache des Brandes auf. Dabei stellte sich heraus, dass offenbar ein Bub gezündelt hat. Er soll auf dem Balkon eines Hauses Papier angezündet haben. Das brennende Papier warf der Sechsjährige hinunter, so die Erkenntnisse der Ermittler. Das hat wohl die Hecke in Brand gesetzt. Zum Glück entstand kein weiterer Schaden, auch dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr.

