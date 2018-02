Polizeipräsidium Ulm / Oberessendorf, B 465 - Auto prallt ...

(BC) Oberessendorf, B 465 - Auto prallt gegen Baum, zwei Verletzte

Ulm - Am Samstag gegen 18.15 Uhr kam ein österreichischer BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug aufgrund Schneeglätte von der B465 ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Unfall wurden der 26 Jahre alte Mann und dessen 23 Jahre alte Ehefrau leicht verletzt. Beide mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Das 2-jährige Kind des Ehepaares wurde glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 10.000 EUR.

