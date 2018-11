Polizeipräsidium Ulm / Ochenhausen - Betrunkener missachtet ...

(BC) Ochenhausen - Betrunkener missachtet Vorfahrt / Am Sonntag wurde ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Ochsenhausen schwer verletzt.

Ulm - Der 41-Jährige war gegen 17 Uhr mit seinem Peugeot-Roller in der Josef-Gabler-Straße unterwegs. Er wollte nach links in die Biberacher Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 82-Jährigen. Der war mit einem VW in Richtung Biberach unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und blieb mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen. Sein Roller schleuderte noch gegen einen Kia. Mit dem war eine Frau aus Richtung Biberach unterwegs. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Dort musste der Mann eine Blutprobe abgeben, weil Polizisten bei ihm zuvor Alkohol rochen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt etwa 2.500 Euro.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++++++++ 2230398

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/