Polizeipräsidium Ulm / Ochsenhausen - Dieb randaliert / ...

(BC) Ochsenhausen - Dieb randaliert / Nach einem Dieb sucht seit Dienstag die Polizei in Ochsenhausen.

Ulm - Der Unbekannte fiel kurz nach 16 Uhr in einem Geschäft am Güterbahnhof auf. Die Angestellten hatten beobachtet, wie er ein Parfum in die Tasche steckte. Bevor der Mann den Laden verlassen konnte, sprachen die Beschäftigten ihn an. Sie nahmen ihm auch das Parfum am. Sofort begann der junge Mann zu randalieren. Er beschädigte ein Regal und wollte flüchten. Das verhinderte zunächst die Tür zum Geschäft. Auch gegen diese trat der Mann, dann rannte er nach draußen. Anschließend habe er, so Zeugen später zur Polizei, außerhalb des Geschäfts Whiskey erbeutet. Damit sei er davongerannt. Noch in der Nähe verlor der Mann seine Jacke. Darin fand die Polizei ein weiteres Parfum aus dem Geschäft. Sofort suchte die Polizei nach dem aggressiven Dieb. Der ist etwa 20 Jahre alt und 1,75 m groß. Er hat dunkelbraune Haare. Der mutmaßliche Südeuropäer trug eine gelbes T-Shirt und eine graue Jogginghose. Er hat in dem Geschäft einen Schaden von 1.000 Euro verursacht. Die Polizei Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) ermittelt jetzt, um den Unbekannten zu finden.

