Polizeipräsidium Ulm / Ochsenhausen - drei Verletzte nach ...

(BC) Ochsenhausen - drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß / Am Samstagmorgen stoßen auf der B 312 nahe Ochsenhausen zwei Pkw frontal zusammen.

Ulm - Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und geschätzte 25.000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines schweren Unfalls am Samstagmorgen nahe Ochsenhausen. Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Opel Corsa die B 312 von Ochsenhausen in Richtung Ringschnait. In der langgezogenen Rechtskurve vor dem Industriegebiet Längenmoos geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Ford Kuga zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 22-Jährige Opelfahrerin schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Der 61-Jährige Fordfahrer wurde leicht verletzt, seine 53-Jährige Beifahrerin zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Die drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei war mit drei Streifen vor Ort, der Rettungsdienst mit drei Rettungswägen und einem Notarztfahrzeug, die Feuerwehr aus Ochsenhausen unterstütze die Rettungsarbeiten mit 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

