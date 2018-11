Polizeipräsidium Ulm / Öllingen - Eigenes Haus ausgeräuchert

(UL) Öllingen - Eigenes Haus ausgeräuchert

Ulm - Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, wurde die Feuerwehr nach Öllingen gerufen. Das Wohnhaus einer 80-Jährigen war total verraucht. Angehörige versuchten vergeblich, sie zum Verlassen des Hauses zu bewegen. Deshalb wurde die Feuerwehr um Hilfe gerufen. Als Ursache wurde ein Räucherschrank im Keller ausfindig gemacht. Den hatte die Seniorin in Betrieb genommen. Mit den Abläufen beim Anheizen war sie aber etwas überfordert, so dass der Rauch nicht über den Kamin, sondern ins Haus abzog. Die Seniorin wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand nur leichter Schaden durch das Löschwasser.

