Polizeipräsidium Ulm / Öpfingen - Kraftrad geklaut / Ein ...

(Ulm) Öpfingen - Kraftrad geklaut / Ein Einbrecher stahl in den vergangenen Tagen ein Motorrad aus einem Schuppen in Öpfingen.

Ulm - Der Diebstahl wurde am Samstag gegen 18 Uhr festgestellt. Ein Unbekannter hatte irgendwann in der vergangenen Woche die Tür des Schuppens in der Rißtisser Straße aufgehebelt. So kam er in das Gebäude. Der Dieb fand dort ein Motorrad der Marke Ducati. Das Kraftrad nahm er mit. Wie der Unbekannte das Motorrad transportierte ist auch Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Spezialisten der Polizei haben Spuren gesichert. Das Polizeirevier in Ehingen ermittelt (Tel: 07391/5580).

Hinweis der Polizei: Gegen Einbruch und Diebstahl kann man sich schützen. Für Bürger in Öpfingen informiert die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Diese ist unter der Telefonnummer 0731 / 188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus und Nebengebäuden sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

