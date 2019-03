Polizeipräsidium Ulm / Oggelshausen - Zu schnell auf ...

(BC) Oggelshausen - Zu schnell auf schmaler Straße / Bei einem Unfall am Dienstag bei Oggelshausen streiften sich die Spiegel zweier Lastwagen.

Ulm - Gegen 14.15 begegneten sich zwischen Oggelshausen und Tiefenbach zwei Lastwagen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sei ein grüner Laster mit Tieflader zu weit links gefahren. Der Unbekannte sei auch nicht langsamer gefahren. Deshalb seien die Spiegel zusammengestoßen. Der des entgegenkommenden Scanias ging dabei zu Bruch. Der Unbekannte fuhr danach einfach weiter und hinterließ einen Schaden von rund 1.000 Euro.

"Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann." Das sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung, so die Polizei.

