Polizeipräsidium Ulm / Riedlingen - Betrunkene Krakeler / ...

(BC) Riedlingen - Betrunkene Krakeler / Nächtliche Ruhestörungen erforderten in der Nacht zum Sonntag in Riedlingen mehrfach das Einschreiten der Polizei.

Ulm - Einige der Lärmverursacher kamen den Ermahnungen und Platzverweisen nur sehr widerwillig nach. Die Beamten mussten sich einiges an Provokationen und Beleidigungen anhören. Ein erheblich alkoholisierter 22-Jähriger aus Dürmentingen widersetzte sich den Maßnahmen der Polizei und hielt dabei ein Klappmesser in seiner Hand. Die Polizei brachte ihn in einer Ausnüchterungszelle unter.

