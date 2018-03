Polizeipräsidium Ulm / Riedlingen - Gesuchter mit Gift / ...

(BC) Riedlingen - Gesuchter mit Gift / Rauschgift fand die Polizei am Sonntag in der Hosentasche eines Mannes in Riedlingen.

Ulm - Die Polizei kontrollierte den Fußgänger gegen 8.30 Uhr. Er ging die Landstraße in Richtung Grüningen entlang. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 47-Jährige gesucht wurde. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hat. In der Hosentasche hatte der Mann etwas Marihuana. Das stellten die Polizisten sicher. Wegen des Rauschgifts erwartet den 47-Jährigen jetzt eine Strafanzeige. Die Polizeistreife brachte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss er jetzt die Freiheitsstrafe absitzen.

++++++++++ 0543280 0543823

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/