Polizeipräsidium Ulm / Riedlingen - Hungrig und durstig / ...

(BC) Riedlingen - Hungrig und durstig / In einer Gartenhütte suchte ein Einbrecher zwischen Sonntag und Dienstag nach Beute.

Ulm - Dienstag sah ein Zeuge die Spuren: In den vergangenen Tagen war ein Unbekannter in der Gartenanlage in der Zwiefalter Straße. Er ging zu einer Gartenhütte und brach sie auf. Dort fand er Bier. Das trank er. Die Chips, die er fand, aß er. Dann flüchtete er. Ob der Einbrecher Beute mitgenommen hat, müssen die Ermittler vom Polizeirevier Riedlingen (07371/9380) noch herausfinden.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Riedlingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++1817932

Claudia Kappeler, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/