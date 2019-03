Polizeipräsidium Ulm / Riedlingen - Mehrere Autos wurden am ...

(BC) Riedlingen - Mehrere Autos wurden am Samstagnachmittag aufgebrochen

Ulm - Am Samstag wurden in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz der Geschwister Scholl Realschule zwei Autos aufgebrochen. In beiden Fällen wurden die Seitenfenster eingeschlagen. Es wurde Bargeld entwendet. Des Weiteren entstand jeweils ein Schaden in Höhe von 350 Euro am Opel und an dem Peugeot.

