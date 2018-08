Polizeipräsidium Ulm / Rot an der Rot - Auto überschlägt ...

(BC) Rot an der Rot - Auto überschlägt sich / Mitten im Kreuzungsbereich hat ein Autofahrer am Montag bei Ellwangen angehalten.

Ulm - Der 90-Jährige fuhr gegen 8.20 Uhr auf der Wurzacher Straße von Ellwangen in Richtung der Landstraße. An der Kreuzung zur Landstraße fuhr er ohne auf den Verkehr zu achten in die Kreuzung ein. Mitten in der Kreuzung stoppte der Fahrer seinen Mercedes. Ein aus Richtung Bad Wurzach fahrender 28-Jähriger erkannte die Gefahr. Er versuchte mit seinem Subara nach links auszuweichen. Dabei streifte er den Mercedes, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei prallte der Subaru gegen ein Schild. Beide Männer wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Der Schaden an dem Mercedes wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Subaru beträgt etwa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

