Polizeipräsidium Ulm / Rottenacker - Frau bei Unfall ...

(UL) Rottenacker - Frau bei Unfall verletzt / In Rottenacker sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen.

Ulm - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall kurz vor 14 Uhr. Von Emerkingen her wollte eine Frau mit ihrem Auto in die Kreisstraße Richtung Rottenacker fahren. Als die 55-Jährige links abbog, gab sie nicht acht. Denn von Rottenacker her kam ein Opel. Der rammte den VW der 55-Jährigen. Durch den Zusammenstoß erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Die 55-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass die Verursacher in erster Linie ein gemeinsames Ziel haben: Schneller voranzukommen. Nur deshalb werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal sei: Im Regelfall ginge es um maximal zwei Minuten, so die Erfahrungen der Polizei. Sie wirbt dafür, im Straßenverkehr sich die nötige Zeit zu nehmen. Damit alle sicher ankommen.

