Polizeipräsidium Ulm / Salach - Bei Rot verletzt / Auf ...

(GP) Salach - Bei Rot verletzt / Auf einer Kreuzung in Salach sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen.

Ulm - Ein 23-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr die B10 entlang in Richtung Esslingen, teilt die Polizei mit. Er fuhr in die Kreuzung mit der Teckstraße, obwohl die Ampel Rot zeigte. Deshalb stieß sein Ford mit einem Audi zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der 23-Jährige leicht verletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 20.000 Euro.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass die Verursacher in erster Linie ein gemeinsames Ziel haben: Schneller voranzukommen. Nur deshalb werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal sei: Im Regelfall ginge es um maximal zwei Minuten, so die Erfahrungen der Polizei. Sie wirbt dafür, im Straßenverkehr sich die nötige Zeit zu nehmen. Damit alle sicher ankommen.

