Polizeipräsidium Ulm / Salach - Fahrerin hält nach Unfall ...

(GP) Salach - Fahrerin hält nach Unfall nicht an / In Salach schnitt am Montag ein Auto beim Abbiegen die Kurve. Die Fahrerin war stark alkoholisiert.

Ulm - Sie fuhr gegen 15.45 Uhr von der Hauptstraße nach links in die Schillerstraße und streifte dort ein entgegenkommendes Auto auf der kompletten Fahrerseite. Die Verursacherin flüchtete. Die Polizei traf sie kurz darauf an und führte einen Alkoholtest durch. Dieser zog eine Blutentnahme und die Führerscheinbeschlagnahme nach sich. Die 34-Jährige muss jetzt mit einem Strafverfahren und einer empfindlichen Strafe rechnen. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt.

