Polizeipräsidium Ulm / Salach - Mülleimer mutwillig angezündet

Salach - Mülleimer mutwillig angezündet

Ulm - Am Freitag gegen Mitternacht wurden die Feuerwehr und Polizei in die Palmstraße zu einer Schule gerufen, da dort ein Mülleimer brannte und Scherben auf der Straße lagen. Nach ersten Ermittlungen haben sich mehrere Personen auf dem Dach der Schule aufgehalten und später den Mülleimer angezündet. Anschließend warfen sie Flaschen auf die Fahrbahn. Die Feuerwehr von Salach, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann ausgerückt war, konnten die Reste des Mülleimers ablöschen und den Brandschutt samt Scherben entsorgen. An der Schule entstand kein Schaden. Die Polizei in Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Telefon 07161/8510.

