Polizeipräsidium Ulm / Salach - Zeugensuche nach einem ...

(GP) Salach - Zeugensuche nach einem Unfall / Die Polizei in Eislingen sucht nach einem Unfall mit einem achtjährigen Radfahrer Zeugen des Geschehens.

Ulm - Am Donnerstag, 18.10.2018, war gegen 17.30 Uhr ein achtjähriger Junge mit seinem Fahrrad in Salach unterwegs. Als er in der Schulstraße auf einem Gehweg radelte, wurde er von einem vorbeifahrenden Pkw leicht gestreift. Der Junge konnte einen Sturz verhindern, der bislang noch unbekannte Pkw fuhr einfach weiter. Eine hinzukommende Autofahrerin hielt kurz an und kümmerte sich um das leicht verletzte Kind. Der Junge konnte schließlich mit seinem Fahrrad nach Hause radeln. Die Eltern begaben sich anschließend mit dem Achtjährigen in die Klinik zur ärztlichen Behandlung. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem älteren schwarzen BMW mit Göppinger Zulassung. Der Fahrer dürfte ca. 30-40 Jahre alt sein, hat schwarze kurze Haare und einen orangefarbenen Oberlippenbart. Auf dem Schoß des Autofahrers sei zudem ein kleiner Hund gesessen.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier in Eislingen unter Tel.Nr. 07161 - 8510 entgegen genommen.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U. Häckel) - 1988426 Email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/