Polizeipräsidium Ulm / Schelklingen/Blaubeuren - Kirchen ...

(UL) Schelklingen/Blaubeuren - Kirchen Opfer von Einbrüchen / In drei Gebäude in Blaubeuren und Schelklingen wurde zum Jahreswechsel eingebrochen.

Ulm - Ein Unbekannter hatte es zwischen Mittwoch und Neujahr auf den Kindergarten in Justingen abgesehen. Im Baumgartenweg brach er die Tür zum Büro auf. Er durchwühlte die Schränke und öffnete gewaltsam eine Kasse. Der Täter erbeutete das Geld. Der Sachschaden ist deutlich höher als die Beute. In Gerhausen versuchte ein Einbrecher in der Nacht auf Sonntag die Eingangstür des Pfarramtes in der Schulstraße aufzuhebeln. Die Tür war zu stabil. Deshalb verschaffte er sich über ein Fenster Zugang. Im Sekretariat knackte der Einbrecher einen Tresor. Ob der Einbrecher etwas erbeutete, wird von der Polizei noch ermittelt. Auch die Kirchengemeinde in Justingen wurde von einem Einbrecher heimgesucht. In der Straße "Hinter der Kirche" schlug ein Unbekannter zwischen Donnerstag und Montag ein Fenster des Pfarramtes ein. Er stieg durch das Fenster in das Gebäude. Der Täter durchsuchte Schränke und Schubladen und brach einen Safe auf. Der Einbrecher erbeutete eine kleinere Menge Bargeld. Der Schaden liegt bei ungefähr 2.000 Euro. In allen Fällen sicherte die Polizei Spuren. Aktuell prüfen die Beamten, ob die Taten mit den Einbrüchen aus Blaubeuren und Schelklingen zusammenhängen (wir berichteten: http://ots.de/3a6985).

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Schelklingen, Blaubeuren und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

