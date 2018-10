Polizeipräsidium Ulm / Schlierbach - Dieb stiehlt Geld / In ...

(GP) Schlierbach - Dieb stiehlt Geld / In der Nacht von Freitag auf Samstag suchte ein Einbrecher in Schlierbach Bares.

Ulm - Der Unbekannte nutzte eine nicht abgeschlossene Türe, um in ein Firmengebäude in der Göppinger Straße zu gelangen. Dort brach er in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr etliche Schränke auf. Wie viel Geld ihm in die Hände fiel, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Tipp der Polizei:

Achten Sie stets auf abgeschlossene Türen und geschlossene Fenster. Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster - denn sie lassen sich schnell und ohne viel Aufwand überwinden. Darauf weisen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen hin. Die Berater geben viele weitere Tipps, wie Hausbewohner sich vor Einbruch schützen können. Der kostenlose Beratungsservice ist in Göppingen und Umgebung unter der Telefonnummer 07161/63-2205 zu erreichen.

++++++1844330

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/