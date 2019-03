Polizeipräsidium Ulm / Schwendi - Ölspur auf der ...

(BC) Schwendi - Ölspur auf der Kreisstraße 7514 sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr und der Straßenmeisterei Biberach.

Ulm - Durch den Lenker eines noch unbekannten Fahrzeuges wurde am heutigen Tag auf der Kreisstraße K 7514 eine Ölspur gelegt. Anhand der Spur konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug von Großschafhausen in Richtung Wain unterwegs war. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern wurde die Fahrbahn teilweise auf bis zu 50 cm Breite verschmutzt. Die Feuerwehr rückte kurz nach 17 Uhr mit der Ölwehr aus und übernahm erste Sicherungs- und Säuberungsmaßnahmen. Nachgeforderte Mitarbeiter der Straßenmeisterei Biberach sind aktuell immer noch mit Spezialfahrzeugen beschäfigt, den Ölfilm von der Fahrbahn zu entfernen. In diesem Zusammenhang ergaben sich erste Hinweise auf den Verursacher: Die Polizei sucht nach einem gelben Lkw mit Kastenwagen von der Größe eines sogenannten 7,5-Tonners.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Laupheim unter Tel.-Nr. 07392 96300 entgegen.

