Polizeipräsidium Ulm / Setzingen - Beim Abbiegen in den ...

(UL) Setzingen - Beim Abbiegen in den Gegenverkehr gerammt / Zwei Autofahrer wurden am Dienstag bei einem Unfall in Setzingen verletzt.

Ulm - Gegen 15.50 Uhr fuhr eine 32-Jährige auf der Landesstraße von Nerenstetten in Richtung Hausen ob Lontal. An der Kreuzung Richtung Ballendorf bog die Fiat-Fahrerin links ab. Hierbei passierte der Zusammenstoß mit einem 38-Jährigen. Der Mann fuhr mit seinem VW in Richtung Nerenstetten. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte waren am Unfallort. Sie brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppte werden. Laut Polizei beträgt der Schaden am Fiat etwa 3.000 Euro und am VW etwa 25.000 Euro.

