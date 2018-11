Polizeipräsidium Ulm / Sontheim - Mit Alkohol Kurve ...

(HDH) Sontheim - Mit Alkohol Kurve geschnitten / Ihren Führerschein musste eine Autofahrerin nach einem Unfall am Montag in Sontheim abgeben.

Ulm - Gegen 18.15 Uhr fuhr ein Citroen in der Niederstotzinger Straße. An der Einmündung bog die 33-jährige Fahrerin nach links in den Finkenweg ab. Weil die Frau nicht weit genug rechts fuhr prallte sie gegen einen BMW. Der war im Finkenweg unterwegs Die Polizei kam und nahm den Unfall auf. Dabei rochen sie beim der Citroenfahrerin Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass die 33-Jährige zuviel davon intus hatte. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Den Führerschein behielten die Polizisten. Den Sachschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf ungefähr 1.000 Euro. Auf die Frau kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

