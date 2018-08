Polizeipräsidium Ulm / Staig - Trotz Wiederbelebung ...

(UL) Staig - Trotz Wiederbelebung verstorben / Nach einem Unfall aufgrund einer Krankheit verstarb ein Autofahrer am Sonntag in Staig.

Ulm - Ein 82-Jähriger fuhr kurz vor 9 Uhr mit einem Opel von Steinberg in Richtung Staig. Kurz vor der Harthauser Straße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Opel rollte in der Harthauser Straße über eine Verkehrsinsel und streifte ein Verkehrszeichen. Die Beifahrerin bremste das Auto ab. Zwei Ersthelfer begannen mit der Wiederbelebung des Mannes. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein Abschlepper holte den Opel ab. Der entstandene Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, verstarb der Mann am Nachmittag in der Klinik. Ursächlich ist aus Sicht der Polizei die vorangegangene Krankheit.

