Polizeipräsidium Ulm / Steinheim am Albuch - Garage gerät in Brand

Steinheim am Albuch - Garage gerät in Brand

Ulm - Kurz vor der Mittagszeit ist am heutigen Sonntag in Steinheim am Albbuch ein Brand ausgebrochen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es in einer Garage, welche zu einem Zwei-Familien-Haus im Birkenweg gehört, zu einem offenen Feuer. Der Brand breitete sich rasch aus und griff auf in der Garage abgestellte Pkw über. Alle Löschversuche der Gebäudebewohner schlugen fehl. Erst die alarmierte Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern derzeit noch an. Am Gebäude und den eingestellten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

