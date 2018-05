Polizeipräsidium Ulm / Steinheim - Auto ganz ohne Bremse ...

Steinheim - Auto ganz ohne Bremse unterwegs / Die Polizei zog letzte Woche einen gefährlichen Wagen bei Steinheim aus dem Verkehr.

Ulm - Völlig verkehrsunsicher war der VW, den die Verkehrspolizei bereits in der vergangenen Woche stoppte. Bei einer Kontrolle an der Bundesstraße 466 beim "Sontheimer Wirtshäusle" fiel den Beamten auf, dass die Hauptuntersuchung im Mai 2012 fällig gewesen wäre. Beim genaueren Hinsehen erkannten die Beamten, dass die Bremsscheiben des VW völlig verrostet waren. Auch sonst hinterließ der Wagen einen sehr unsicheren Eindruck. Ein Abschleppwagen brachte das Fahrzeug zu einer Werkstatt. Dort begutachtete ein Sachverständiger das Auto. Jetzt liegt der Polizei das Ergebnis des Gutachters vor: Demnach weisen alle vier Bremsen des knapp 13 Jahre alten Wagens null Bremskraft auf. Mit ihnen konnte also überhaupt nicht gebremst werden. Außerdem hatte auch die Handbremse keine Wirkung. Zudem stellte der Sachverständige eine ganze Reihe weiterer Mängel fest. Der Wagen wurde inzwischen abgemeldet. Wie der 58 Jahre alte Fahrer und Fahrzeugbesitzer es angestellt hat, seinen Wagen bis zur Kontrollstelle zu fahren und dort anzuhalten bleibt wohl ein Rätsel. Sicher ist jedoch, dass die Polizei mit der Kontrolle des Wagens ein ganzes Stück Unsicherheit beseitigt hat. Die finanziellen Folgen für den 58-Jährigen: Abschleppkosten, Rechnung des Gutachters und Bußgeld dürften sich auf einen hohen dreistelligen Betrag summieren.

++++++++++ 0751861

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/