Polizeipräsidium Ulm / Tannheim - 18-Jähriger steht unter ...

(BC) Tannheim - 18-Jähriger steht unter Drogen / Junger Autofahrer durchbricht Gartenzaun

Ulm - Am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr wurde die Ochsenhauser Polizei nach Tannheim zu einem Unfall in der Eggmannstraße gerufen. Ein 18-Jähriger war mit seinem Kia in Richtung Leutkircher Straße gefahren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei hatte er einen Gartenzaun durchbrochen und war gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 18-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er musste daher Blut abgeben. Seinen Führerschein hat er den Beamten freiwillig abgegeben. Er erhält dazu noch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gesamtschaden beträgt 12.000 Euro.

