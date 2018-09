Polizeipräsidium Ulm / Uhingen - Fahrer fährt unsicher / ...

(GP) Uhingen - Fahrer fährt unsicher / Ein betrunkener Autofahrer büßte in der Nacht zum Freitag in Uhingen seinen Führerschein ein.

Ulm - Eine Strafanzeige erwartet den 38-Jährigen ebenfalls. Er war gegen 0.30 Uhr in unsicherer Fahrweise in der Stuttgarter Straße unterwegs. Die Polizei hielt ihn an und führte einen Alkoholtest durch. Das hohe Ergebnis zog eine Blutentnahme nach sich.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

