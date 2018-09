Polizeipräsidium Ulm / Uhingen - Frau stürzt in Fils und ...

(GP) Uhingen - Frau stürzt in Fils und muss durch Feuerwehr gerettet werden

Ulm - Am frühen Sonntag gegen 00.10 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei, dass er Hilferufe einer Frau aus dem Bereich der Fils höre. Schnell konnte eine 47 Jahre alte Frau am Filsufer, halb im Wasser liegend, lokalisiert werden. Da eine Bergung ohne Weiteres nicht möglich war, musste die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen werden. Nach Beseitigung der Bepflanzung wurde eine provisorische Schiene errichtet und die Frau mittels Bergetrage gerettet. Sie wurde mit Verdacht auf mehrere Frakturen in eine Klinik eingeliefert. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Uhingen mit 20 Mann, ein Rettungswagen mit Notarzt und die Schnelle Einsatzgruppe des Malteser Hilfsdienstes vor Ort im Einsatz. Der Grund für den Sturz der Frau dürfte in deren Alkoholisierung liegen.

+++++++1848437 Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/