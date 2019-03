Polizeipräsidium Ulm / Uhingen - Pylone angezündet, ...

(GP) Uhingen - Pylone angezündet, Tartanbahn beschädigt

Ulm - Am Samstag, gegen 22.10 Uhr, musste die Feuerwehr zum Haldenberg Stadion ausrücken. Bislang Unbekannte hatten auf dem öffentlichen Sportgelände mittels Zweigen eine Pylone in Brand gesetzt. Dadurch wurde auch die Tartanbahn beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1 500 Euro geschätzt. Zeugen haben eine Gruppe Jugendlicher um das Feuer herumstehen sehen. Die jungen Leute rannten dann in Richtung Realschule davon und ließen eine Shisha mit Tabak zurück. Das Polizeirevier Uhingen (07161/93810) ermittelt und sucht Zeugen.

+++++++++++++++++++++++++++++493815;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

OTS: Polizeipräsidium Ulm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110979 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110979.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm Telefon: 0731 188-0 E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/